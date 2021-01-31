"Ты че смотришь, ты, иди сюда": в сети показали кадры задержания людей в Казани (видео)

В России продолжаются митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Так, 31 января начались массовые задержания участников протестов по всей стране. В сети показали видео задержания граждан в Казани.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".

Там также поделились видео, на котором показано, как сотрудники ОМОН и полицейские пытаются оцепить и задержать группу людей в Казани.

"Ты че смотришь, ты, иди сюда! Ты че, жирный! Вниз спустился, сюда пришел! Я тебя щас сам спущу, иди сюда!", - такие фразы можно было услышать из уст одно из сотрудников ОМОН на видеозаписи.

При этом, в Казани с начала 31 января (по состоянию на 15:00) на протестах задержали уже 32 человека.

Стоит напомнить, что 31 января сотрудники спецслужб задержали жену российского оппозиционера Алексея Навального - Юлию Навальную.