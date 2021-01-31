В Москве задержали Юлию Навальную, протестующие идут под СИЗО (видео)

31 января в Москве на одной из акций протеста задержали жену российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Там также показали видео самого задержания жены Навального.

А тем временем, протестующие двигаются к СИЗО "Матросская тишина", где находится оппозиционер Алексей Навальный. Толпа вышла на Третье транспортное кольцо, их всех развернули и теперь, люди идут дворами.

Видео с места событий:

Отметим, что на акциях протеста в России, по состоянию на 31 января уже задержали 1857 человек.

Стоит напомнить, что россияне вышли на митинги после того, как правоохранители задержали, а позже и арестовали российского оппозиционера Алексея Навального сразу после его прибытия в Москву.