Учительница из Мьянмы записала видеоурок на фоне начала военного переворота и стала звездой сети

Индокитай погрузился в пучину новых революций. Военные взяли власть в Мьянме. Видео с началом ввода войск попало на видеоурок местной учительницы, сделав ее знаменитой на весь мир.

На кадрах видно, как под ритмичные упражнения девушки под весёлую музыку по дороге к парламенту проехала колонна силовиков.

Напомним, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Утром телеканал Myawady TV огласил, что власть в стране передается главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину. президент Мьянмы Вин Мьин, члены политического руководства правящей партии "Национальная лига за демократию" и фактический лидер государства нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи оказались под арестом. В стране объявлено чрезвычайное положение. Причиной таких действий стало недовольство военных ноябрьскими выборами в государстве. Которые они считаю фальсифицированными. Население массово скупает продовольствие и снимает валюту в банкоматах. Вскоре военные закрыли международное авиасообщение со страной.