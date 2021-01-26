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Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории

Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
10:18 Сегодня Телеграф www.delfi.lt

Российская агрессия уже коснулась Молдовы, Грузии, Украины, обернувшись для этих стран потерей собственных территорий. При этом на сегодняшний день очевидно, что эти страны имеют разные шансы вернуть оккупированные земли. Кто, как и почему имеет больше возможностей восстановить свои границы? Кто еще может стать жертвой российской агрессии? Своим мнением с "Телеграфом" поделился Ираклий Джанашия – эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего.

"Говорить о возвращении территорий при активном противодействии этому Россией, в принципе, довольно наивно. Агрессор никогда не допустит саму возможность стабилизации конфликтов, используя их как фактор отпугивания НАТО и ЕС от своих границ, – поясняет эксперт. – Но, если исходить из рамок "больше-меньше", то шансы на окончательное улаживание конфликта и возвращение территорий, всё же, немногим лучше у Молдовы".

И это разумно с учетом того, что Молдова не имеет общей границы с РФ, отмечает Ираклий Джанашия.

"Еще одним фактором, играющим в пользу Молдовы, является фактор времени. "Время лечит" и заживляет рубцы, нанесенные даже войной. Тем более, конфликт в Приднестровье был куда менее кровопролитным (около 1200 убитых, половина из которых не были гражданами Молдовы), чем конфликты в Грузии или Украине", – говорит эксперт.

По его мнению, жертвой российской агрессии может стать абсолютно любая страна бывшего соцлагеря или имеющая общую с РФ границу, и неспособная что-либо противопоставить РФ.

"Не стоит тешить себя иллюзией, что вступление в НАТО даст гарантию безопасности, – предупреждает Ираклий Джанашия. – Это не так – и сами представители НАТО об этом практически официально заявили, пускай и в немного завуалированном виде. В случае нападения РФ на Прибалтику время реакции стран НАТО будет исчисляться неделями, если не месяцами. И то, только в случае достижения консенсуса между членами НАТО, часть из которых будут крайне агрессивно лоббировать интересы РФ".

Ранее "Телеграф" приводил мнение военного эксперта Олега Жданова, который рассказал, откуда РФ может наступать на Украину. По его словам, на сегодняшний день ждать беды следует с трех направлений, в том числе со стороны Беларуси.

В свою очередь, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым (1993-1997), глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко раскрыл секрет возвращения Крыма и Донбасса.

 

 

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

НАТО, Приднестровье, Абхазия-Грузия, агрессия РФ, Война на Донбассе, Ираклий Джанашия.
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