"Вагнерівців" у Білорусі очолив уродженець України: що про нього відомо

Найманець уже світився у Сирії, Лівії та ЦАР

У найманців ПВК "Вагнер", які базуються в Білорусі, з’явився новий командир і, як з’ясувалося, він родом з України.

Як повідомляє моніторинговий ресурс All Eyes on Wagner, власник організації євген пригожин 25 червня побував у населеному пункті Ціль і передав прапор колишньої головної бази "вагнерівців" Молькіно найманцю з позивним "Піонер".

Як вдалося з’ясувати, "Піонера" звуть сергій чубко і він родом з України, а саме з Чернівців.

Відомо, що після розпаду СРСР він разом із батьками переїхав до росії, де з 1994 по 2002 рік проходив службу в армії. Також повідомляється, що він брав участь у війні у Чечні.

Крім того, чубко в 2003 році обіймав посаду голови комісії у справах молоді при адміністрації Новоросійська (Краснодарський край), а пізніше був заступником голови одного з сільських округів.

У 2014 році він очолив підрозділ т.зв. "казаков" у Новоросійську з питань безпеки, а у 2017 він потрапив до "вагнерівців".

У рядах найманців він світився в Сирії поблизу Дейр-ез-Зор і в Лівії, а потім був помічений у 2021 році в ЦАР, де керував усіма операціями найманців. У цей час у країні було зафіксовано 137 випадків насильства проти місцевих жителів, що спричинило 686 смертей.

сергій чубко

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ готові відбивати можливу атаку з Білорусі. Українські воїни продовжують зміцнювати кордон на тлі переміщення колон "вагнерівців".