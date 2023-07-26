"Вагнеровцев" в Беларуси возглавил уроженец Украины: что о нем известно

Наемник уже светился в Сирии, Ливии и ЦАР

У наемников ЧВК "Вагнер", которые базируются в Беларуси, появился новый командир и, как выяснилось, родом он из Украины.

Как сообщает мониторинговый ресурс All Eyes on Wagner, владелец организации евгений пригожин 25 июня побывал в населенном пункте Цель и передал флаг бывшей главной базы "вагнеровцев" Молькино наемнику с позывным "Пионер".

Как удалось выяснить, "Пионера" зовут сергей чубко и он родом из Украины, а именно из Черновцов.

Известно, что после распада СССР он вместе с родителями переехал в россию, где с 1994 по 2002 проходил службу в армии. Также сообщается, что он принимал участие в войне в Чечне.

Кроме того чубко в 2003 году занимал должность главы комиссии по делам молодежи при администрации Новороссийска (Краснодарский край), а позже был заместителем главы одного из сельских округов.

В 2014 году он возглавил т.н. "казаков" в Новороссийске по вопросам безопасности, а в 2017 он попал к "вагнеровцам".

В рядах наемников он светился в Сирии близ Дейр-эз-Зор и в Ливии, а потом был замечен в 2021 в ЦАР, где руководил всеми операциями наемников. В это время в стране было зафиксировано 137 случаев насилия против местных жителей, что привело к 686 смертям.

сергей чубко

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ готовы отражать возможную атаку из Беларуси. Украинские воины продолжают укреплять границу на фоне перемещения колонн "вагнеровцев".