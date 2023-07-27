Военные в Нигере заявили о захвате власти: как переворот связан с Беларусью и "вагнеровцами"

Генерал-полковник Амаду Абдраман предостерег иностранные государства от вмешательства в ситуацию

В ходе военного переворота в Нигере военные заявили о свержении президента Мохаммеда Базума. Кроме того были закрыты границы, введен комендантский час и взяты под контроль все дороги, ведущие к национальной телевизионной станции.

Такое заявление сделал генерал-полковник Амаду Абдраман в окружении девяти военнослужащих в форме, пишет Reuters.

"Мы, силы обороны и безопасности, решили положить конец режиму, который вы знаете по плохому управлению и ухудшению в сфере безопасности", — сказал Абдраман.

Также он предостерег иностранные государства от вмешательства в ситуацию, которая сейчас происходит в стране. Однако в попытках урегулировать конфликт соседи Нигера направили посредническую миссию для урегулирования ситуации.

Также президент Бенина (страна в Западной Африке) Патрис Талон направляется в Нигер после встречи с нигерийским коллегой, и председателем западноафриканского блока ECOWAS Болой Тинубу.

Конфликт в Нигере и Беларусь

Оппозиционный российский политический обозреватель и историк Александр Фридман в своем Telegram-канале высказал мнение насчет происходящего в стране Западной Африки. Он считает, что события в Нигере напрямую касаются Беларуси.

"Президент Мохамед Базум — последняя опора Запада в регионе Сахеля. Он тесно сотрудничал с Парижем и Вашингтоном, а на саммит "россия-Африка" делегация из Нигера вовсе не поехала. В ООН Нигер последовательно поддерживал Украину. Для Франции бывшая колония Нигер имеет огромное значение из-за местных урановых рудников", — сказал он.

Фридман считает, что и ЕС и США пытаются предотвратить свержение президента Мохаммеда Базума, так как если падет его режим, а власть окажется в руках военных, есть большая вероятность переориентации Нигера на россию.

"В этом случае части "вагнеровцев" могут быть незамедлительно отправлены из Беларуси на "освоение" африканской державы", — подытожил историк.

Тем временем свергнутого президента Нигера все также продолжают удерживать в его резиденции. По заявлениям главы Министерства иностранных дел страны, он в порядке. Сам Мохаммед Базум уверен в сохранении достижений своего президентства.

"Достижения, завоеванные с таким трудом, будут сохранены. Все нигерийцы, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом", — отмечает он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне в Киев с визитом прибыла большая африканская делегация нескольких стран. Они посетили Бучу, а затем их провели на выставку подбитой российской техники и показали сожженные вражеские БМП, "Грады" и уничтоженные танки.