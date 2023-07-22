Количество "вагнеровцев" в Беларуси выросло в десятки раз: что говорят украинские пограничники

В Госпогранслужбе заявили, что готовы к любым провокациям врага

Наемники егвения пригожина из ЧВК "Вагнера" продолжают пребывать в Беларусь. Еще недавно их численность не превышала нескольких сотен человек, а сейчас насчитывается порядка 5 тысяч солдат.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко. Он добавил, что пограничники пристально следят за ситуацией в Беларуси.

По состоянию на 22 июля обстановка на украинско-белорусской границе полностью под контролем украинских воинов. Возможные риски и провокации со стороны "вагнеровцев" или армии лукашенко учтены, а пограничники и другие военнослужащие предупреждены об этом.

Несмотря на то, что сейчас на территории Беларуси находится уже около 5 тысяч "вагнеровцев", для Украины это не представляет серьезной угрозы. Вместе с тем спикер ГНСУ добавил, что Силы обороны готовы к любым ситуациям и намерены твердо действовать в случае провокаций на границе.

"Отмечу, что Украина делает все необходимое, чтобы понимать реальный риск и обеспечить надежную безопасность из-за пребывания наемников в соседней стране. Мы реагируем соответственно. Происходит дальнейшее укрепление нашей границы по всей протяженности и усиление необходимыми средствами", — подчеркнул Андрей Демченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что количества "вагнеровцев" в Беларуси не хватит для повторной попытки захвата Киева. Вместе с тем, подготовленные наемники пригожина несут другую, не менее серьезную опасность для Украины.