Кількість "вагнерівців" у Білорусі зросла в десятки разів: що кажуть українські прикордонники

У Держприкордонслужбі заявили, що готові до будь-яких провокацій ворога

Найманці егвена пригожина з ПВК "Вагнера" продовжують перебувати в Білорусі. Ще нещодавно їх чисельність не перевищувала кількох сотень людей, а зараз налічується близько 5 тисяч солдатів.

Про це у коментарі "Українській правді" розповів речник ДПСУ полковник Андрій Демченко. Він додав, що прикордонники пильно стежать за ситуацією у Білорусі.

Станом на 22 липня ситуація на українсько-білоруському кордоні повністю під контролем українських воїнів. Можливі ризики та провокації з боку "вагнерівців" чи армії лукашенка враховані, а прикордонники та інші військовослужбовці попереджені про це.

Незважаючи на те, що зараз на території Білорусі вже близько 5 тисяч "вагнерівців", для України це не становить серйозної загрози. Водночас речник ДПСУ додав, що Сили оборони готові до будь-яких ситуацій та мають намір твердо діяти у разі провокацій на кордоні.

"Зазначу, що Україна робить все необхідне, щоб розуміти реальний ризик та забезпечити надійну безпеку через перебування найманців у сусідній країні. Ми реагуємо відповідно. Відбувається подальше зміцнення нашого кордону по всій протяжності та посилення необхідними засобами", — наголосив Андрій Демченко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що кількості "вагнерівців" у Білорусі не вистачить для повторної спроби захоплення Києва. Водночас підготовлені найманці пригожину несуть іншу, не менш серйозну небезпеку для України.