"Вагнеровцы" двинулись в сторону Польши: страны ЕС готовятся закрыть границы с Беларусью

Соседи Беларуси давно предупреждали ЕС об угрозе "вагнеровцев"

Больше 100 "вагнеровцев" выдвинулись из Беларуси в сторону Сувальского перешейка под Гродно в Беларуси. В Польше воспринимают это как угрозу гибридного нападения на страну.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передают местные СМИ. Он напомнил, что уже два года польская граница подвергается постоянным нападениям со стороны Беларуси.

Так, в 2022 году иммигранты пытались 16 тысяч раз проникнуть в Польшу незаконным способом, а сподвигли их на это, по словам политика, александр лукашенко и владимир путин. Однако теперь ситуация приобрела более опасный характер, учитывая выдвижение групп "вагнеровцев" к границе.

Наемники переодеваются в форму белорусских пограничников, чтобы помогать нелегала проникать в Польшу через границу и дестабилизировать атмосферу внутри страны. Также Моравецкий не исключил, что "вагнеровцы" тоже попытаются проникнуть в Польшу под видом нелегалов, что "создает дополнительные риски".

На фоне этой угрозы Польша и Литва не исключают возможности закрытия границы с Беларусью, заявил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, передает Тhe Guardian.

"Рассуждения реальны. Возможность закрытия границы существует", — заявил он журналистам.

Литва на протяжении долгого времени предупреждала страны Запада о том, что "вагнеровцы" могут маскироваться под беженцев и просить убежище в Европе, или же нелегально пытаться пересечь границу Беларуси со странами-членами ЕС. По словам Абрамавичюса, это могут быть как поодинокие вылазки, так и группы нелегалов.

А председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский 28 июля заявил, что "вагнеровцы" находятся в Беларуси не для развлечения".

"Они есть там для того, чтобы создавать разного рода кризисы, прежде всего направленные против Польши", – сказал Качиньский, добавив, что Польша наращивает свою обороноспособность, "чтобы эти провокации, эти действия потерпели поражение", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военные в Беларуси учат нелегалов закидывать польских пограничников камнями. В сети появилось видео такого обучения.