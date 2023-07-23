Вагнеровцы в Беларуси и новые угрозы путина и лукашенко: кому и чего надо бояться

В случае вооруженного конфликта со странами НАТО в кремле не смогут сказать: "Нас там нет"

Наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси становится все больше. По данным Госпогранслужбы Украины, их там уже около пяти тысяч. И часть из них уже начала бряцать оружием у границ НАТО. Это происходит на фоне очередных претензий путина к Польше и бредовых признаний лукашенко о том, что вагнеровцы якобы хотят "сходить на экскурсию" в Польшу.

"Телеграф" разбирал с экспертами подоплеку этих приграничных игр и скандальных заявлений путина и лукашенко.

Чего ждать Украине

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий считает, что вагнеровские "пляски" в Беларуси — это интересная история.

— Начнем с того, чем они точно не являются. (У нас почему-то часть людей по этому поводу напряглась.) Так вот — это точно не является подготовкой к наступлению со стороны Беларуси на Украину. Чтобы оттуда двинуть на Киев или пытаться перебить поставки с запада на восток, нужна группировка в 100-120 тысяч человек с соответствующим количеством бронетехники, арты и так далее. Чтобы даже просто попробовать. Скорее всего, безуспешно, учитывая, что мы теперь к этому готовы, — отмечает эксперт.

Пока же в Беларуси, напоминает он, согласно данным Госпогранслужбы Украины, около 5 тысяч вагнеровцев, а ожидается — до 8 тысяч.

— Это лишь одна бригада, причем без нужного количества бронетехники и арты, — подчеркивает Евгений Дикий. — Ведь ту арту и танки, которые были у вагнеровцев, "отжало" назад Минобороны рф сразу после неудавшегося путча. Беларусь могла бы, конечно, предоставить что-то свое. Но дело в том, что предоставлять ей почти нечего. Она в прошлом году стала первой и единственной страной, которая открыла свои военные склады для россии. И почти вся эта резервная военная техника РБ уже вывезена рф на украинский фронт. Запасы если и остались, то минимальные. Потому ожидать, что вагнеровцы будут работать как большая военная сила, не приходится.

Но, подчеркивает эксперт, они могут периодически делать вылазки в формате диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

— С учетом того, что это — реально закаленные бойцы, недооценивать их нельзя. И, понятно, наши Погранслужба, СБУ, тероборона приграничных областей перестраивают свою работу, готовясь встречать новый формат ДРГ — из опытных наемников. Но, — подчеркивает Евгений Дикий, — это работа даже не для ВСУ. Тут хватит сил теробороны и погранцов.

Чего ждать странам НАТО

Что касается маневров на белорусско-польской границе, а также заявлений лукашенко в стиле "вагнеровцы хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув", это не следует воспринимать серьезно, уверен Евгений Дикий. Из того же разряда, по его мнению, запуск информационной операции, что вагнеровцы могут пойти в Сувалкский коридор (назван по расположенному в том районе польскому городу Сувалки) — сухопутный отрезок длиной около 100 км, который гипотетически мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью рф. В настоящее время там проходит граница Польши с Литвой.

— Элементарная попытка психологического давления на Запад. Без шансов, что это перейдет в реальное силовое столкновение, — считает эксперт. — Все понимают, что заход вагнеровцев в Сувалкский коридор автоматически приведет к задействованию 5-й статьи Устава НАТО о коллективной безопасности. И списать на то, что вагнеровцы — это не российская ответственность, а некие частники, которые вдруг почему-то поперлись в Литву или Польшу воевать — не получится. После того, как лично путин публично заявил, сколько миллиардов из российского бюджета всего за год вкачано в это якобы частное предприятие, даже если бы кто-то захотел спустить ситуацию на тормозах и сделать вид, что это — не рф, а некие "зеленые человечки" — уже не пройдет.

Поэтому, продолжает Евгений Дикий, заход вагнеровцев на территорию любой из стран НАТО будет автоматически означать российскую агрессию против Альянса. А у вагнеровцев, акцентирует он, в отличие от регулярной армии рф, есть печальный опыт прямого непосредственного боестолкновения с той же армией США.

— Это произошло в феврале 2018 года в Сирии. Тогда московское руководство "слило" вагнеровцев, заявив, что россиян на том участке нет. И американцы разобрались с теми, кто там был. Данные о потерях разняться, но, предположительно, тогда оказались уничтожены от ста до двухсот вагнеровцев. С американской стороны — без потерь. Думаю, пригожинские вояки второй раз на такое не подпишутся, даже если бы им приказ соответствующий пришел. Но и приказа не будет. Потому что россия отлично понимает — в этот раз откреститься от вагнеровцев не удастся. И ответный удар пойдет непосредственно по рф. Поэтому вся эта приграничная возня — именно игра, — констатирует эксперт.

Между тем, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш считает, что следует волноваться не только Польше, но и всему НАТО.

— Альянс на саммите в Вильнюсе показал путину свои страхи, — поясняет он. — И путин будет играть на этом. Один из основных страхов НАТО — боязнь оказаться вовлеченным в прямой конфликт с рф. Соответственно, путин будет подогревать этот страх. В том числе путем эскалации на белорусско-польской и белорусско-литовской границе.

По мнению Сергея Гармаша, не исключен военный или военизированный вариант того, что мы имели в 2021 году. Когда целенаправленно и массово завозились в Беларусь беженцы из Ирака. И их силовым путем пытались переправить в страны НАТО — Польшу и Литву. Сейчас, считает эксперт, эта политика несколько видоизменилась — ставка делается на демонстрацию военной силы.

— Целей несколько. Во-первых, усиление страха стран НАТО оказаться втянутыми в прямой конфликт с рф (пусть даже через Беларусь). Ставка на то, что Запад будет стремиться договориться с путиным по Украине. На кремлевских условиях. Вторая цель — отвлечение военных ресурсов стран НАТО на оборону себя, а не помощь Украине, — поясняет Сергей Гармаш. — Я ожидаю, что в РБ будут усиливаться провокации на натовских границах, чтобы добиться названных целей.

Чего ждать Беларуси

В этой истории интересен такой момент, отмечает Евгений Дикий: почему-то многие забывают, что вагнеровцы стали теперь еще и внутренним белорусским фактором.

— Пока что лукашенко, в короткой временной перспективе, является единственным выгодоприобретателем истории с пригожинским путчем. Во-первых, это помогло лукашенко вновь обрести субъектность. Напомнить о себе. Поставить себя вровень с путиным, даже выглядеть более успешным, чем он.

Во-вторых, пустив вагнеровцев к себе, он решил, что обзавелся эдакой преторианской гвардией (личные телохранители императоров Римской империи — Ред.), которая защитит его от любых выступлений против режима. Причем не столько гражданских протестов (подавлять их и местные силовики приноровились), сколько от вероятного похода на Минск белорусских добровольцев, воюющих сейчас в составе ВСУ против российской агрессии, — уточняет эксперт.

К сожалению, продолжает он, белорусские добровольцы сделали своеобразный фальстарт, когда в день пригожинского путча заявили, что теперь и им пора сносить лукашенковский режим.

— Поторопились ребята. Вагнеровский мятеж недолго длился, — отмечает Евгений Дикий. — Так вот, теперь лукашенко думает, что он защищен и от полка им. Калиновского, и от возможного перехода его армии (которая никогда и нигде не воевала, а потому не факт, что сможет противостоять закаленным наемникам пригожина) на сторону оппозиции. Но есть нюанс. От этих гипотетических проблем вагнеровцы лукашенко защитят. Но кто защитит его от вагнеровцев в случае, если им придется приказ из москвы — поменять белорусского правителя на более удобного для кремля? По сути, лукашенко пригрел на груди гадюку. Потому что получил не только современный аналог преторианской гвардии, но и конвой.