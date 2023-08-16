Латвія відкликає прикордонників із відпусток через Білорусь: що сталося

Білорусь продовжує створювати проблеми сусідам

Латвія на тлі чергового загострення ситуації на кордоні з Білоруссю має намір посилити мобілізацію прикордонників.

Як інформує пресслужба прикордонної служби країни, для цих цілей було скасовано щорічну видачу відпусток, а тих співробітників, які вже перебувають у відпустках, повернули на роботу.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено через посилення гібридної загрози на кордоні з Білоруссю в останню добу. За даними прикордонників, за цей час було зафіксовано 96 спроб незаконного проникнення на територію країни, а також посилення залучення білоруських спецслужб до організації потоку нелегальних мігрантів.

"Державна прикордонна служба також запросила додаткову підтримку у Національних збройних сил та Державної поліції", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, військові в Білорусі вчать нелегалів закидати польських прикордонників камінням, а у мережі з’явилося відео такого нападу.

Крім того, на початку серпня на територію Польщі залетіли два білоруські військові вертольоти, через що у Варшаві ухвалили рішення посилити охорону кордону.