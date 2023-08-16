Латвия отзывает пограничников из отпусков из-за Беларуси: что произошло

Беларусь продолжает создавать проблемы соседям

Латвия на фоне очередного обострения ситуации на границе с Беларусью намерена усилить мобилизацию пограничников.

Как информирует пресс-служба пограничной службы страны, для этих целей была отменена ежегодная выдача отпусков, а те сотрудники, которые уже находятся в отпусках, были возвращены на работу.

Отмечается, что такое решение было принято из-за усиления гибридной угрозы на границе с Беларусью в последние сутки. По данным пограничников, за это время было зафиксировано 96 попыток незаконного проникновения на территорию страны, а также усилению вовлеченности белорусских спецслужб в организацию потока нелегальных мигрантов.

"Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, военные в Беларуси учат нелегалов закидывать польских пограничников камнями, а в сети появилось видео такого нападения.

Кроме того, в начале августа на территорию Польши залетели два белорусских военных вертолета, из-за чего в Варшаве приняли решение усилить охрану границы.