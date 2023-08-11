"Вони від Бога": лукашенко зробив несподівану заяву щодо Польщі

лукашенко вважає, що США змушують Польщу нагнітати обстановку в регіоні

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко хоче налагодити стосунки з Польщею. Він надав доручення прем’єр-міністру зв’язатися з представниками європейської країни.

Про це Лукашенко заявив на зустрічі із представниками трудових колективів на території Національного аеропорту "Мінськ", передає агентство БелТА. Він додав, що зараз країна орієнтована на схід, але не має забувати і про високотехнологічний захід.

Білоруський диктатор заявив, що країна зараз тісно співпрацює з росією та Китаєм, але потрібно налагоджувати відносини і з Євросоюзом, тим більше, що це на користь Білорусі. лукашенко назвав нинішні часи важкими, але заявив, що 2024-2025 роках відбудуться серйозні зміни у світі. У зв'язку з цим самопроголошений глава Білорусі доручив уряду та Міністерству закордонних справ запропонувати західним сусідам "план добросусідства та миру", зокрема й Польщі.

"І з поляками треба розмовляти. Я доручав прем'єр-міністру зв'язатися з ними. Якщо вони хочуть, давайте розмовляти, налагоджувати стосунки. Ми сусіди, а сусідів не обирають, вони від Бога. Але у них 15 жовтня парламентські вибори і, звісно, їм треба зараз нагнітати, нагнітати обстановку для того, щоб показати, що вони правильно озброювали і переозброювали країну, тому до 15 жовтня вони навряд чи підуть на якісь істотні зміни, вигідні їм і нам, вони багато чого вимагають від нас і просять, але ми на це піти не можемо, бо це суперечить нашим інтересам", — зазначив лукашенко.

Він додав, що Польщу нагнітати обстановку в регіоні підштовхують США, які нібито зробили ставку на цю країну. Але, за словами лукашенка, поляки "люди не безглузді, вони наші люди, слов'яни". Білорусь спостерігатиме за ситуацією, але при цьому відкрита для співпраці з Європою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що білоруські гелікоптери вторглися на територію Польщі. Глава Міноборони країни Маріуш Блащак наказав розгорнути додаткові сили на кордоні.