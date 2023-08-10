лукашенка хочуть втягнути у війну? У Білорусі горів важливий об’єкт (відео)

Хто винен у пожежі на статегічному об’єкті — не повідомляється

У Білорусі на нафтопереробному заводі у місті Мозир сталася пожежа. Раніше СБУ попереджало, що на цьому підприємстві можуть готувати провокацію під чужим прапором.

Відео пожежі на заводі на Гомельщині опублікувало МНС Білорусі. Причина займання невідома, інформації про постраждалих не надходило.

У МНС заявили, що спалахнула установка з виробництва бензину Мозирського НПЗ. На кадрах з місця видно, як вирує вогонь. Повідомляється, що пожежники оперативно прибули на завод та швидко загасили факельне горіння із засувки.

Кілька днів тому в СБУ попереджали, що на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозирі на Гомельщині готують масштабну провокацію за участю "вагнерівців". За задумом російських та білоруських спецслужб, провину за теракт на нафтопереробному заводі можуть покласти на нібито "українських диверсантів". Це має дозволити втягнути Білорусь у війну проти України, адже Мозирський НПЗ є стратегічним об’єктом і атака на нього є серйозним приводом для захисту країни.

Крім того, росЗМІ повідомляють, що в Білорусі нібито затримано оператора безпілотника, який намагався запустити дрон над територією однієї з військових частин. Подробиці інциденту наразі не повідомляються.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Підмосков’ї вибухнув завод, на якому розробляли "стелс-винищувач". Було знайдено тіла десяти осіб, ще близько 60 постраждали, а вісім вважаються зниклими безвісти.