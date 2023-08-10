лукашенко хотят втянуть в войну? В Беларуси горел важный объект (видео)

Кто виноват в пожаре на статегическом объекте — не сообщается

В Беларуси на нефтеперерабатывающем заводе в городе Мозырь произошел пожар. Ранее СБУ предупреждало, что на этом предприятии могут готовить провокацию под чужим флагом.

Видео пожара на заводе в Гомельской области опубликовало МЧС Беларуси. Причина возгорания неизвестна, информации о пострадавших не поступало.

В МЧС заявили, что загорелась установка по производству бензина Мозырского НПЗ. На кадрах с места видно, как бушует огонь. Сообщается, что пожарные оперативно прибыли на завод и быстро потушили факельное горение из задвижки.

Несколько дней назад в СБУ предупреждали, что на территории ОАО "Мозырский НПЗ" в г. Мозыре Гомельской области готовят масштабную провокацию с участием "вагнеровцев". По задумке российских и белорусских спецслужб, вину за теракт на нефтеперерабатывающем заводе могут возложить на якобы "украинских диверсантов". Это должно позволить втянуть Беларусь в войну против Украины, ведь Мозырский НПЗ является стратегическим объектом и атака на него серьезный повод для защиты страны.

Кроме того, росСМИ сообщают, что в Беларуси якобы задержан оператор беспилотника, который пытался запустить дрон над территорией одной из воинских частей. Подробности инцидента пока не сообщаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Подмосковье взорвался завод на котором разрабатывали "стелс-истребитель". Были найдены тела десяти человек, еще около 60 пострадали, а восемь числятся без вести пропавшими.