На взорвавшемся под москвой заводе россияне разрабатывали "стелс-истребитель": о чем речь (видео)

Несколько человек числятся пропавшими без вести

В Подмосковье в городе Сергиев Посад на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Взрывная волна сильно повредила автомобиль, известно о десяти погибших.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Момент взрыва на заводе попал на видеорегистратор водителя, который находился неподалеку.

Версий взрыва, который произошел на складе пиротехники, рассматривается несколько: нарушение промышленной безопасности опасных производственных объектов, диверсия и даже удар дрона. Следователи предпоалгают, что БПЛА мог попасть в грузовик с порохом, приехавшим на территорию Загорского оптико-механического завода, и спровоцировать масштабный взрыв.

По предварительной информации пострадали 60 человек, а еще десять погибли — их тела нашли на месте взрыва. Завалы завода еще не разобраны до конца, поэтому количество погибших может возрасти. Также около восьми человек числятся пропавшими без вести.

После происшествия генерального директора фирмы Сергея Чанкаева увезли на допрос. Сам мужчина утверждал, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий, а на соседнем складе, где хранились металлические трубы. В СМИ сообщали, что этот завод принимал участие в производстве новейшего российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник".

Что известно о самолете "Посланник"?

"Посланник" – это дальний бомбардировщик-ракетоносец, разработка которого для минобороны россии ведется с 2009 года. Этот самолет спроектировали по "летающее крыло", а в его конструкции будут применять технологии и материалы, которые будут снижать его заметность — так называемые стелс-технологии. Этот самолет будет способен нести действующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы и гиперзвуковое оружие, а также будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. "Посланник" якобы даже сможе преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО незамеченным.

Бомбардировщик-ракетоносец должен поступить на вооружение армии россии до 2027 года и заменит всю линейку военных самолетов дальней авиации (Ту-22, Ту-95 и Ту-160).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Владивостоке прогремел взрыв в районе военно-морской базы. Местных жителей попросили молчать о произошедшем.