В Киеве прозвучал взрыв: подробности ЧП (видео)

В столице тревогу не объявляли

На левом берегу Киева произошел мощный взрыв, который напугал местных жителей.

Как информируют местные telegram-каналы, к ним обратилось много пользователей с сообщениями о громком звуке. Однако информации о том, что это было так и не поступило.

Примечательно также то, что в городе не объявлена тревога, а целей над городом не фиксировалось.

В некоторых пабликах появилась информация о том, что взрыв связан с бытовыми причинами и не является следствием прилета.

Тем временем появилось и видео, на котором якобы слышен момент взрыва, однако из-за плохого качества записи проверить его подлинность невозможно.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Местные официальные лица информацию не комментировали.

Как сообщалось ранее, в ночь на 7 августа мощный взрыв прогремел в многоэтажке в Полтаве из-за чего в больницу попали два человека. Как оказалось происшествие было связано со взрывом газа в одной из квартир. Из-за детонации в соседних квартирах вылетели окна.