Сначала услышали звук падения: в Полтаве прогремел взрыв в многоэтажном доме (фото и видео)

В доме перекрыли электро- и газоснабжение

В Полтаве поздно вечером в воскресенье, 6 августа, прогремел взрыв в многоквартирном доме. Двое людей госпитализировано.

Об этом сообщил представитель ГСЧС Полтавской области Виталий Шкаревский, пишет "Суспільне".

Инцидент случился в микрорайоне Институт связи. По предварительной версии произошел взрыв газа.

Территорию вокруг пострадавшего дома огородили, там собирают обломки и стекло. В доме перекрыли электро- и газоснабжение. Во дворе разместили штаб для координации действий жителей многоэтажки.

По словам Шкаревского, шесть человек деблокировали спасатели, остальных жителей вывели. Людей в квартиры, чтобы забрать документы, домашних животных и вещи, пускают только в сопровождении спасателей.

Секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова сообщила, что решение о материальной помощи жителям пострадавшего дома будет приниматься 8 августа.

Как рассказала жительница многоэтажки, перед взрывом они услышали звук падения чего-то тяжелого. Она с детьми находилась в зале, и сразу же побежала с ними к выходу. Муж находился в детской, там провалился пол, мужчину с поломанной ногой и другими травмами забрала "скорая".

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 22 июня в Днепровском районе Киева раздался мощный взрыв — причиной стала утечка газа в одной из многоэтажек.