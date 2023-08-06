Взрывы в Хмельницкой области: россиянам не дает покоя аэродром Староконстантинов (фото)

Большинство ракет были сбиты силами ПВО

За последние сутки российские оккупанты трижды атаковали Хмельницкую область. Под ударом снова оказался аэродром Староконстантинов, который буквально не дает покоя врагу.

Об этом сообщил заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Была серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах. Большинство ракет были сбиты силами ПВО. Спасибо им за качественную работу", — говорится в сообщении.

Также Тюрин отметил, что в Староконстантиновской общине взрывной волной были повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, а также выбиты окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении.

Вражеская атака привела к возникновению пожара на складе отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине. В результате происшествия пострадал один сотрудник объекта.

Также замначальника ОВА опубликовал фотографии, сделанные на месте происшествия и написал следующее:

"Так наши герои без оружия стоят против огня, возникшего в результате удара по Хмельнитчине. Пожар на элеваторе в Староконстантиновской общине".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 2 августа российские захватчики атаковали Киев "Шахедами". В результате падения обломков есть повреждения в Соломенском районе города.