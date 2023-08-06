Вибухи на Хмельниччині: росіянам не дає спокою аеродром Старокостянтинів (фото)

Більшість ракет було збито силами ППО

За останню добу російські окупанти тричі атакували Хмельницьку область. Під ударом знову опинився аеродром Старокостянтинів, який буквально не дає спокою ворогові.

Про це повідомив заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Була серія вибухів у Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Більшість ракет були збиті силами ППО. Дякуємо їм за якісну роботу", — йдеться у повідомленні.

Також Тюрін зазначив, що у Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлю, двері та вікна у кількох приватних житлових будинках, а також вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, у приміщенні автовокзалу та у комерційному приміщенні.

Ворожа атака призвела до пожежі на складі відходів кукурудзи на території елеватора в Старокостянтинівській громаді. Внаслідок події постраждав один співробітник об’єкта.

Також заступник начальника ОВА опублікував фотографії, зроблені на місці події та написав таке:

"Так наші герої без зброї стоять проти вогню, що виник у результаті удару по Хмельниччині. Пожежа на елеваторі у Старокостянтинівській громаді".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 2 серпня російські загарбники атакували Київ "Шахедами". Внаслідок падіння уламків є пошкодження у Солом’янському районі міста.