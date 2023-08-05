Ракетный удар по Украине: Зеленский рассказал, куда целились россияне

Часть ракет удалось сбить

В субботу, 5 августа, российские оккупанты нанесли очередной масштабный удар по Украине и попытались поразить здания предприятия "Мотор Сич".

Об этом сообщил во время своего традиционного видеообращения президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня случился очередной российский ракетный налет против нашего государства. "Кинжалы", "Калибры". Били по "Мотор Сичи", по нашей Хмельнитчине", — сказал глава государства.

По его словам, часть ракет удалось сбить средствам ПВО.

При этом он отметил, что вне зависимости от количества подобных атак, россиянам они ничего не дадут.

"Международное право россии не удастся подменить террором, кризисами или любым запугиванием. Буквально каждая неделя придает мировой действительно силы для защиты нормальной жизни", — добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, во время ракетного удара Воздушные силы ВСУ информировали, что часть ракет направлялась в сторону Староконстантинова, что в Хмельницкой области. Вероятно об этом и упоминал Зеленский в своем обращении. Кроме того, местные каналы сообщили, что взрыв слышали в Запорожье.

Как сообщалось ранее, накануне спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал "Телеграфу" о том, почему зачастую российские обстрелы происходят в ночное время суток. Оказывается это не только связано с психологическим давлением, но и имеет практический смысл.