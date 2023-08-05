Ракетные атаки в ночное время суток: в ВСУ рассказали, почему враг избрал такую тактику

Почему Россия выбирает ночное время для ракетных атак – рассказал представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия устроила ракетный террор. Враг сосредотачивает удары по крупным городам страны, уничтожая целые жилые дома, ежедневно унося жизнь мирных людей. Кроме того, не прекращаются ночные атаки дронами-камикадзе. Ночные сигналы воздушной тревоги раздаются все чаще.

Ракетные атаки в ночное время суток имеют не только психологическое давление, но и практический смысл. Об этом в интервью сайту "Телеграф" рассказал спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Враг ищет слабые места нашей ПВО. Как происходит уничтожение ракеты: если это возможно, то по цели работает большое ПВО, то есть ЗРК. Если радиус действия ПВО не позволяет дотянуться, то работает истребительная авиация, но она не слишком эффективно работает, поскольку технически устаревшая" .

По словам военного, советские истребители 1970-х годов разработки не созданы сбивать крылатые ракеты и дроны Shahed. В то время таких целей и в помине не было. Эффективность конечно же существует, но процент ущерба невелик.

"Поэтому работают мобильные огневые группы, которые также обеспечивают процент ущерба от 10 до 30%. Но таким группам нужен свет. Они должны визуально видеть цель. Да, они получают информацию от пунктов управления по передвижению целей. Есть визуальные посты наблюдения и даже акустические системы, которые по звуку помогают определять движение воздушных целей, но визуальная фиксация цели так или иначе нужна для ее уничтожения, а ночью — тем более. Поэтому ночь для дронов именно то, что нужно", — отметил представитель ВСУ.

Зимой 2022/23 ПВО Украины сбило 750 вражеских ракет, поэтому запасы РФ изрядно исчерпаны, однако, для массированных ракетных атак враг активно использует дроны.

Подробнее читайте в интервью "Телеграфу" с Юрием Игнатом: "Для ударов зимой у россиян нет достаточного числа дальнобойных ракет, ставку сделают на другое" .

Ранее сайт "Телеграф" писал об оговорках от ВСУ не игнорировать воздушные тревоги.