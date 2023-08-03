Угроза ракетного удара по Украине возросла: в ВСУ озвучили детали и предупредили об опасности

В случае воздушной тревоги украинцев просят не игнорировать ее и находиться в укрытии

После совершения ночной атаки боевыми дронами "Шахед" в Черном море появились российские ракетоносители. Это говорит о ракетной опасности для украинцев.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Корабельная группировка развернута мощно — 17 кораблей в Черном море, 1 — в Азовском. Два ракетоносителя продолжают дежурство — общий залп 12 ракет "Калибров". После длинной паузы враг снова вывел ракетоносители на дежурство. И это как раз после "Шахедной" атаки на один из портов. Анализ свидетельствует, после "Шахедной" атаки враг применяет ракетные", — сказала она.

Таким образом, российские захватчики выявляют системы противовоздушной обороны, после чего прокладывают маршрут для ракет с максимальным поражением.

"Потому Силы обороны наготове. Мы понимаем опасность и предупреждаем о ней населения. Поэтому в случае воздушной тревоги будьте особенно оперативны и направляйтесь в укрытие, — говорит Гуменюк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 1 августа российские захватчики атаковали Херсон. Ракета попала в операционную городской больницы. В результате погиб совсем молодой медик.