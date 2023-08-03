Киев пережил восьмую подряд атаку "шахедами": последствия ночного удара

В результате падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение

В ночь на четверг, 3 августа, россияне осуществили восьмую подряд атаку БПЛА на Киев. Силами и средствами ПВО на подлете к столице было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он проинформировал, что по состоянию на 5:30 информации о жертвах и разрушениях не поступало. Воздушная тревога в столице продолжалась ровно три часа. Она стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки на столицу и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском районе загорелось дерево. Жертв и пострадавших в Киеве нет.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 2 августа россияне также атаковали столицу ударными дронами. Они заходили группами одновременно по нескольким направлениям. Силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 БПЛА, были обнаружены и уничтожены. Кроме того враг ударил и по портовой и промышленной инфраструктуре юга Одесской области, возникли пожары, был поврежден элеватор.