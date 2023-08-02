Ночной удар "шахедами" по Украине: враг атаковал Киев и Одесскую область, есть разрушения (фото)

Информации о пострадавших не поступало

В ночь на среду, 2 августа, россия атаковала Украину ударными БпЛА. Под удар попали Киев и Одесская область.

Как сообщили в КГВА, по предварительным данным, враг атаковал столицу "шахедами", они заходили группами одновременно по нескольким направлениям. Силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 БпЛА, были обнаружены и уничтожены.

Однако в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева зафиксировано падение обломков. Есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия без серьезных разрушений и пожаров. Информация о пострадавших отсутствует.

Как уточнил начальник КГВА Сергей Попко, в Голосеевском районе части дрона упали на детскую площадку. В другом месте района произошло возгорание нежилого помещения.

Кроме того, повреждены окна нескольких жилых домов, также обломками повредило крышу дома, битое стекло усеяло дорогу и припаркованные машины, пишет Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Также ночью россияне атаковали Одесскую область, дроны двигались в сторону Килии и города Рени, где 24 июля оккупанты атаковали порт. В 02:24 первые взрывы прогремели в Измаиле, расположенном на берегу Дуная.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг атаковал юг Одесской области.

"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. По состоянию на 05.30 данных о пострадавших не поступало", — уточнил он.

Воронка от удара на юге Одесской области

Как сообщал "Телеграф", утром 1 августа российские оккупанты атаковали жилые кварталы Херсона. Под удар попала горбольница, погиб молодой врач.