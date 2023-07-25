россия впервые нанесла удар у самой границы НАТО: чем это грозит Украине

Такие действия захватчиков повысили риск более прямой конфронтации с членом Альянса

Российские оккупанты впервые нанесли удар прямо у границ НАТО. Речь идет об обстреле порта "Рени" на Дунае в Одесской области, который находится всего в 300 метрах от границы с Румынией.

Об этом пишет New York Times.

Эта атака повысила риск более прямой конфронтации страны-агрессора с членом НАТО.

"россия еще никогда не наносила ударов по украинским объектам так близко к территории, подпадающей под обязательство военного альянса", — говорится в материале.

Украина вывозит около двух миллионов тонн зерна через дунайские порты в месяц. Атака россиян может помешать коммерческим судам использовать порт в краткосрочной перспективе и повысить стоимость страховки.

"Это нападение стало самым близким для москвы ударом по территории военного альянса после полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году", — пишет NYT.

Отмечается, что дельта реки Дунай до полномасштабного российского вторжения редко использовалась для єкспорта украинского зерна, однако за последний год она стала незаменимой, так как порты работали вне рамок зерновой сделки и продолжили работать после ее расторжения. Потому в понедельник, 24 июля, после случившегося инцидента мировые цены на пшеницу выросли примерно на 5,5% на утренних торгах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские захватчики выпустили по Одессе и области в ночь на 23 июля 19 ракет разных типов. Было уничтожено девять вражеских целей, среди которых были ракеты "Калибр" и "Искандер-К".