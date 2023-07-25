росія вперше завдала удару біля самого кордону НАТО: чим це загрожує Україні

Такі дії загарбників підвищили ризик більш прямої конфронтації з членом Альянсу

Російські окупанти вперше завдали удару прямо біля кордонів НАТО. Йдеться про обстріл порту "Рені" на Дунаї на Одещині, який знаходиться всього за 300 метрів від кордону з Румунією.

Про це пише New York Times.

Ця атака підвищила ризик більш прямої конфронтації країни-агресора з членом НАТО.

"Росія ще ніколи не завдавала ударів по українських об’єктах так близько до території, яка підпадає під зобов’язання військового альянсу", — йдеться у матеріалі.

Україна вивозить близько двох мільйонів тонн зерна через дунайські порти на місяць. Атака росіян може завадити комерційним судам використовувати порт у короткостроковій перспективі та підвищити вартість страховки.

"Цей напад став найближчим для Москви ударом по території військового альянсу після повномасштабного вторгнення росії в Україну минулого року", — пише NYT.

Зазначається, що дельта річки Дунай до повномасштабного російського вторгнення рідко використовувалася для експорту українського зерна, проте за останній рік вона стала незамінною, оскільки порти працювали поза межами зернової угоди й продовжили працювати після її розірвання. Тому в понеділок, 24 липня, після інциденту світові ціни на пшеницю зросли приблизно на 5,5% на ранкових торгах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські загарбники випустили по Одесі та області в ніч проти 23 липня 19 ракет різних типів. Було знищено дев’ять ворожих цілей, серед яких були ракети "Калібр" та "Іскандер-К".