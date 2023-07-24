Президент Румунії засудив удар росіян по порту Рені: стала відома скандальна подробиця

У Бухаресті висловили стурбованість

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Одеській області із застосуванням дронів-камікадзе і 24 липня вдарили по річковому порту Рені, де знаходилося шість румунських суден.

Як інформує румунське видання Mediafax, росіяни завдали удару по складах з пшеницею та ячменем у портах Рені та Ізмаїла. Неподалік, також була обстріляна одна з місцевих ферм.

В одному з портів знаходились шість річкових суден, проте після обстрілу було прийнято рішення про переміщення їх на румунську сторону Дунаю. За попередньою інформацією, вони не постраждали.

Румунська сторона не стала вводити якихось обмежень на переміщення річкою.

Тим часом президент країни Клаус Йоханіс у своєму Twitter повідомив, що засуджує цю російську атаку на цивільну інфраструктуру.

"Ця ескалація створює серйозні ризики для безпеки у Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна через Україну, а отже, на глобальну продовольчу безпеку", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, росіяни вже кілька днів поспіль обстрілюють Одесу та область. Так у ніч на 23 липня російські окупанти завдали удару Спасо-Преображенському собору УПЦ. Загалом після атаки було пошкоджено 25 пам’яток архітектури.