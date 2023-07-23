Російський удар по Одесі: як виглядає пошкоджений Спасо-Преображенський собор (ексклюзивні фото)

Частина святині отримала суттєві ушкодження

У ніч проти 23 липня російські окупанти обстріляли Одесу внаслідок чого під удар потрапив Спасо-Преображенський собор УПЦ. Загалом після атаки було пошкоджено 25 пам’яток архітектури.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, серед пошкоджених архітектурних пам’яток є будинки XIX-XX століть.

"росіяни навмисно направили свої ракети на історичний центр Одеси, який перебуває під захистом ЮНЕСКО! Все, що виснаженою працею створювалося великими архітекторами, нищиться нині цинічними нелюдами!", — зазначив він.

Тим часом у Спасо-Преображенському соборі побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав те, як виглядають наслідки прильоту по святині.

Роботи з документації завданих збитків продовжуються.

Як повідомлялося раніше, в УПЦ МП російський обстріл собору назвали терактом. Там розповіли, що російська ракета потрапила прямо в центральний вівтар, частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору.