"Це все українська ППО": пропагандисти виправдовуються за удар по собору в Одесі

Росіяни активно намагаються виправдати звинуватити у своїх злочинах Україну

Після нічної атаки окупантів на Одесу, внаслідок якої було зруйновано храм та пошкоджено житлові будинки, російські пропагандисти почали писати в мережі, що в цьому нібито винна Україна.

"Телеграф" зібрав на просторах соцмереж абсурдні заяви росіян, які боягузливо не можуть зізнатися в черговому своєму злочині.

Топ-пропагандистка росії ольга скабєєва, яка неодноразово відрізнялася своїми висловлюваннями про війну в Україні, опублікована в Telegram-каналі пост, в якому чітко заявила, що нібито ЗСУ "запустили ракету ППО по Спасо-Преображенському собору в Одесі й видають її за російську".

"Стан Спасо-Преображенського собору після влучення в нього української ракети", — заявила вона, показавши кадри з нього.

Водночас в ефірі програми на всю країну вона відкрито каже: "Ми із задоволенням дивимося на удари по Одесі".

Пост з аналогічною риторикою був опублікований в Telegram-каналі Alex Parker Returns (під час заколоту "вагнерівців" він називався AP Wagner, але після відходу їх від Москви адміністратор ресурсу заявив, що "розриває контракт" і змінює назву). Там було заявлено, що до собору нібито влучила ракета українського ППО.

"Собор цілий, стоїть. Приліт ні Онікса і, ні Х-22. Ракета ППО. Від Х-22 чи Онікса точно склався б", - пише він.

До речі, ще один відомий пропагандист володимир соловйов у своєму Telegram-каналі зробив репост "важливих висловлювань" скабєєвої про нібито українську ракету, а також прокремлівської блогерки юлії лозанової, яка більш відома під псевдонімом юлія вітязєва.

Водночас у мережі можна зустріти наступні коментарі росіян:

У деяких випадках росіяни намагаються писати від імені українців, але, звичайно, таку клоунаду користувачі мережі одразу ж розкушують.

Після пропагандистами дивані експерти з Росії стверджують, що у собор потрапила точно не російська ракета.

Що говорять про нічну атаку окупантів в Україні

Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський у своєму каналі в ТГ показав, як тепер виглядає центр Одеси та зазначив, що загарбники нещадно знищують це місто, не шкодуючи ні мирних громадян, ні історичних будівель.

"Так тепер виглядає історичний центр Одеси. У цих кадрах і справжнє ставлення росіян до мешканців Одеси, і до історії, яку вони на словах вимагають пам’ятати і поважати", — написав він під відео.

Також у Telegram-каналі "Николаевский Ванек" було опубліковано емоційний пост після нічної атаки загарбників.

У соцмережах українці зазначили, що росіяни швидко знайшли, як виправдати своїх "воїнів", які обстріляли Одесу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Повітряних силах ЗС України розповіли, що в ніч проти 23 липня окупанти запустили 19 ракет різних типів по Одесі.