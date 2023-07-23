Ворог ударив по Одесі п'ятьма видами ракет: пошкоджено житлові будинки та храм, є жертва та багато постраждалих (фото та відео)

Значну частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони

У ніч на неділю, 23 липня, росіяни здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Відомо про одного загиблого, ще 19 людей поранено, серед них четверо дітей. Під удар потрапили жилі будинки, дві пам’ятки архітектури, постраждав Преображенський собор (УПЦ).

Як повідомили в ОК "Південь", під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше п'ятьма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Значну частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони, однак решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше шести житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам.

"Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату). Постраждали 2 пам’ятки архітектури", — йдеться у повідомленні.

Крім того, по місту утворилося декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.

Як повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер, до лікарень міста госпіталізовано 14 постраждалих, з них – троє дітей. Зруйновано шість житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Триває розбір завалів та ліквідація пожеж. На місцях працюють всі відповідні служби.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни атакують Одесу майже щоночі після підриву Кримського моста. У ніч на 20 липня загинув хлопець 2002 року народження.