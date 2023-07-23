"Это всё украинская ПВО": пропагандисты оправдываются за удар по собору в Одессе

Россияне активно пытаются оправдать обвинить в своих преступлениях Украину

После ночной атаки оккупантов на Одессу, в результате которой был разрушен храм и повреждены жилые дома, российские пропагандисты стали писать в сети, что в этом якобы виновата Украина.

"Телеграф" собрал на просторах соцсетей абсурдные заявления россиян, которые трусливо не могут признаться в очередном своем преступлении.

Топ-пропагандистка рф ольга скабеева, неоднократно отличавшаяся своими высказываниями о войне в Украине, опубликована в Telegram-канале пост, в котором четко заявила, что якобы ВСУ "запустили ракету ПВО по Спасо-Преображенскому собору в Одессе и выдают ее за российскую".

"Состояние Спасо-Преображенского собора после попадания в него украинской ракеты", — заявила она, показав кадры из него.

В то же время в эфире программы на всю страну она открыто говорит: "Мы с удовольствием смотрим на удары по Одессе".

Пост с аналогичной риторикой был опубликован в Telegram-канале Alex Parker Returns (во время мятежа "вагнеровцев" он назывался AP Wagner, но после отхода их от москвы, администратор ресурса заявил, что "разрывает контракт" и меняет название). Там было заявлено, что в собор якобы попала ракета украинского ПВО.

"Собор целый, стоит. Прилет ни Оникса и ни Х-22. Ракета ПВО. От Х-22 или Оникса точно сложился бы", — пишет он.

К слову, еще один известный пропагандист владимир соловьев в своем Telegram-канале сделал репост "важных высказываний" скабеевой о якобы украинской ракете, а также прокремлевской блогерши Юлии Лозановой, которая более известна под псевдонимом юлия витязева.

В то же время в сети можно встретить следующие комментарии россиян:

В некоторых случаях россияне пытаются писать от имени украинцев, но, конечно, такую клоунаду пользователи сети сразу же раскусывают.

Вслед за пропагандистами диванные эксперты из рф твердят, что в собор попала точно не российская ракета.

Что говорят о ночной атаке оккупантов в Украине

Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский в своем канале в ТГ показал, как теперь выглядит центр Одессы и отметил, что захватчики нещадно уничтожают этот город, не щадя ни мирных граждан, ни исторические здания.

"Так теперь выглядит исторический центр Одессы. В этих кадрах — и настоящее отношение россиян к жителям Одессы, и к истории, которую они на словах требуют помнить и уважать", — написал он под видео.

Также в Telegram-канале "Николаевский Ванек" был опубликован эмоциональный пост после ночной атаки захватчиков.

В соцсетях украинцы отметили, что россияне быстро нашли, как оправдать своих "воинов", обстрелявших Одессу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Воздушных силах ВС Украины рассказали, что в ночь на 23 июля оккупанты запустили 19 ракет разных типов по Одессе.