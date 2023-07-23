Враг ударил по Одессе пятью видами ракет: повреждены жилые дома и храм, есть жертва и много пострадавших (фото и видео)

Значительная часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны

В ночь на воскресенье, 23 июля, россияне совершили очередную ракетную атаку на Одессу. Известно об одном погибшем, еще 19 человек ранены, среди них четверо детей. Под удар попали жилые дома, два памятника архитектуры, пострадал Преображенский собор (УПЦ).

Как сообщили в ОК "Юг", во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Значительная часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, однако остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым, в том числе многоквартирным домам.

"Повреждены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. На одной из центральных площадей Одессы попаданием российской ракеты изуродован собор украинской православной церкви (московского патриархата). Пострадали 2 памятника архитектуры", — сказано в сообщении.

Кроме того, по городу образовалось несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, предположительно будет изменен маршрут городского транспорта.

Как сообщил председатель Одесской ОВ Олег Кипер, в больницы города госпитализированы 14 пострадавших, из них – трое детей. Разрушены шесть жилых, в том числе многоквартирных домов. Продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров. На местах работают все соответствующие службы.

Как сообщал "Телеграф", россияне атакуют Одессу почти каждую ночь после подрыва Крымского моста. В ночь на 20 июля погиб парень 2002 года рождения.