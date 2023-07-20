Есть погибший: в Одессе продолжают разбирать завалы после ночной атаки (фото и видео)

Удар пришелся по центру города

В результате ночного удара россиян по Одессе погиб один человек.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его информации, погибшим оказался парень 2002 года рождения. Он работал охранником одного из гражданских зданий.

Как сообщают в Одесской областной прокуратуре, по факту ночного удара начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"От взрыва вражеской ракеты в центре Одессы множественные ранения получили по меньшей мере четыре человека, среди которых 15-летний парень, они госпитализированы в больницу. По состоянию на 11 часов под завалами найдено тело одного погибшего", — говорится в сообщении.

Из-за обстрела и последующего возгорания серьезно повреждены административное здание и офисные помещения в центре города. Также повреждены многоквартирные дома, учебные заведения и автомобили.

"Также из-за атаки врага повреждения и разрушения получили объекты портовой инфраструктуры и складские помещения частного предприятия в Одесском районе", — добавили в прокуратуре.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 19 июля Одесса и область также были под обстрелом.