Россияне атаковали юг третью ночь подряд: что известно о взрывах в Одессе и Николаеве (фото, видео)

Силы ПВО отработали мощно, однако без прилетов не обошлось

Российские оккупанты не ограничились массированной атакой по Украине накануне, поэтому ночь на 20 июля жители Одессы и Николаева снова были вынуждены проводить в безопасных местах. В обеих областях раздались взрывы, и, к сожалению, не все они являлись результатом работы противовоздушной обороны. Зафиксировано несколько прилетов и, как следствие, пожаров, есть раненые.

"Телеграф" проанализировал сообщения местных властей, сообщает все, что известно на данный момент о последствиях воздушной атаки и пострадавших.

Николаев

В отличие от предыдущей ночи, когда враг в основном "кошмарил" Одессу, сейчас больше всего "внимания" врага досталось Николаеву. По данным мэра Александра Сенкевича, один из прилетов произошел в центре города — досталось трехэтажному жилому дому. Возле него в результате взрыва появилась огромная воронка, также известно о серьезном пожаре. Из-за взрывной волны досталось и соседним зданиям.

Первые минуты после атаки

Огромная воронка на месте

Как отмечают в Telegram-канале "Николаевский Ванек", из-под завалов многоэтажки удалось достать кота. К счастью, его владелец тоже выжил.

Спасена еще одна жизнь

Николаевский котенок, переживший российскую атаку

Другое возгорание произошло по второму адресу – там пострадало около 15 гаражей, спасатели оперативно отправились на место происшествия.

"По меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения (окна, двери, балконы, потолок). Сейчас их отключили от электроснабжения. Продолжается спасательно-поисковая операция", — заявил Сенкевич.

Момент взрыва в Николаеве

Как отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, по состоянию на шесть утра в результате удара по Николаеву было известно о 18 пострадавших, среди которых пятеро детей. Двух человек удалось извлечь из-под завалов. Также чиновник отметил, что могут быть и погибшие.

Дом получил серьезные разрушения

Работы продолжаются

Одесса

Одессу ночью, в основном, атаковали "шахедами", хотя над регионом и сбили несколько ракет разных типов. Как сообщает корреспондент "Телеграфа", силы ПВО отработали достаточно оперативно и мощно – все волны атаки были отбиты.

Однако, по словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в центре Одессы в результате российской атаки произошло разрушение отдельных зданий. Начался пожар, занявший не менее 300 квадратных метров площади. Известно о двух пострадавших, их госпитализировали.

Также чиновник добавил, что есть "прилет" в области, пообещав предоставить всю подробную информацию чуть позже.

Момент взрыва в Одессе

Согласно информации руководительницы пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, в центре Одессы повреждено административное здание, есть четверо пострадавших. В области били по логистическим объектам — складским помещениям.

Последствия удара по Одессе

У кого-то будет недоброе утро

Тротуар буквально усыпан стеклом

Напомним, что минувшей ночью масштабные воздушные тревоги по Украине объявляли трижды. Во время последней взрывы слышали в Кировоградской области.

Также "Телеграф" рассказывал, зерно из какой страны было уничтожено в результате прилета в Одессу в ночь на 19 июля.