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Россияне атаковали юг третью ночь подряд: что известно о взрывах в Одессе и Николаеве (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Этой ночью приоритетом россиян был Николаев Новость обновлена 20 июля 2023, 07:06
Этой ночью приоритетом россиян был Николаев. Фото Коллаж "Телеграфа"

Силы ПВО отработали мощно, однако без прилетов не обошлось

Российские оккупанты не ограничились массированной атакой по Украине накануне, поэтому ночь на 20 июля жители Одессы и Николаева снова были вынуждены проводить в безопасных местах. В обеих областях раздались взрывы, и, к сожалению, не все они являлись результатом работы противовоздушной обороны. Зафиксировано несколько прилетов и, как следствие, пожаров, есть раненые.

"Телеграф" проанализировал сообщения местных властей, сообщает все, что известно на данный момент о последствиях воздушной атаки и пострадавших.

Николаев

В отличие от предыдущей ночи, когда враг в основном "кошмарил" Одессу, сейчас больше всего "внимания" врага досталось Николаеву. По данным мэра Александра Сенкевича, один из прилетов произошел в центре города — досталось трехэтажному жилому дому. Возле него в результате взрыва появилась огромная воронка, также известно о серьезном пожаре. Из-за взрывной волны досталось и соседним зданиям.

Взрывы в Николаеве
Первые минуты после атаки
Николаев взрывы 20 июля 2023
Огромная воронка на месте

Как отмечают в Telegram-канале "Николаевский Ванек", из-под завалов многоэтажки удалось достать кота. К счастью, его владелец тоже выжил.

Взрывы в Николаеве — спасенный кот
Спасена еще одна жизнь
Взрывы в Николаеве — спасенный кот
Николаевский котенок, переживший российскую атаку

Другое возгорание произошло по второму адресу – там пострадало около 15 гаражей, спасатели оперативно отправились на место происшествия.

"По меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения (окна, двери, балконы, потолок). Сейчас их отключили от электроснабжения. Продолжается спасательно-поисковая операция", — заявил Сенкевич.

Момент взрыва в Николаеве

Как отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, по состоянию на шесть утра в результате удара по Николаеву было известно о 18 пострадавших, среди которых пятеро детей. Двух человек удалось извлечь из-под завалов. Также чиновник отметил, что могут быть и погибшие.

Николаев последствия атаки 20.07.2023
Дом получил серьезные разрушения
Николаев последствия атаки 20.07.2023
Работы продолжаются

Одесса

Одессу ночью, в основном, атаковали "шахедами", хотя над регионом и сбили несколько ракет разных типов. Как сообщает корреспондент "Телеграфа", силы ПВО отработали достаточно оперативно и мощно – все волны атаки были отбиты.

Однако, по словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в центре Одессы в результате российской атаки произошло разрушение отдельных зданий. Начался пожар, занявший не менее 300 квадратных метров площади. Известно о двух пострадавших, их госпитализировали.

Также чиновник добавил, что есть "прилет" в области, пообещав предоставить всю подробную информацию чуть позже.

Момент взрыва в Одессе

Согласно информации руководительницы пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, в центре Одессы повреждено административное здание, есть четверо пострадавших. В области били по логистическим объектам — складским помещениям.

Одесса взрывы 20.07.2023
Последствия удара по Одессе
Одесса взрывы 20.07.2023
У кого-то будет недоброе утро
Одесса взрывы 20.07.2023
Тротуар буквально усыпан стеклом

Напомним, что минувшей ночью масштабные воздушные тревоги по Украине объявляли трижды. Во время последней взрывы слышали в Кировоградской области.

Также "Телеграф" рассказывал, зерно из какой страны было уничтожено в результате прилета в Одессу в ночь на 19 июля.

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#Одесса #Николаев #Взрыв #Атака #прилет