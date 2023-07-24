Президент Румынии осудил удар россиян по порту Рени: стала известна скандальная подробность

В Бухаресте выразили обеспокоенность

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Одесской области с применением дронов-камикадзе и 24 июля ударили по речному порту Рени, где находилось шесть румынских судов.

Как информирует румынское издание Mediafax, россияне нанесли удар по складам с пшеницей и ячменем в портах Рени и Измаила. Неподалеку, также была обстреляна одна из местных ферм.

В одном из портов находилось шесть речных судов, однако после обстрела было принято решение о перемещении их на румынскую сторону Дуная. По предварительной информации, они не пострадали.

Румынская сторона не стала вводить какие-то ограничения на движения по реке.

Тем временем президент страны Клаус Йоханнис в своем Twitter сообщил, что осуждает эту российскую атаку на гражданскую инфраструктуру.

"Эта эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море. Это также влияет на дальнейший транзит зерна через Украину, а значит, на глобальную продовольственную безопасность", — отметил он.

Как сообщалось ранее, россияне уже несколько дней подряд обстреливают Одессу и область. Так в ночь на 23 июля российские оккупанты нанесли удар по Спасо-Преображенском соборе УПЦ. В целом после атаки были повреждены 25 памятников архитектуры.