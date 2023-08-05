Ракетні атаки в нічну пору доби: у ЗСУ розповіли, чому ворог обрав таку тактику

Чому росія обирає нічний час для ракетних атак – розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія влаштувала ракетний терор. Ворог зосереджує удари по великих містах країни, знищуючи цілі житлові будинки, щодня забираючи життя мирних людей. Крім того, не припиняються нічні атаки дронами-камікадзе. Нічні сигнали повітряної тривоги лунають дедалі частіше.

Ракетні атаки в нічну пору доби мають не тільки психологічний тиск, але й практичний сенс. Про це в інтерв'ю сайту "Телеграф" розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ворог шукає слабкі місця нашої ППО. Як відбувається знищення ракети: якщо це можливо, то по цілі працює велике ППО, тобто ЗРК. Якщо радіус дії ППО не дозволяє дотягнутися, то працює винищувальна авіація, але вона не надто ефективно працює через технічну застарілість".

Зі слів військового, радянські винищувачі 1970-х років розробки не створені збивати крилаті ракети і дрони Shahed. На той час таких цілей і близько не було. Ефективність звісно ж є, але відсоток збиття невеликий.

"Тому працюють мобільні вогневі групи, які також забезпечують відсоток збиття від 10 до 30%. Але таким групам потрібне світло. Вони повинні візуально бачити ціль. Так, вони отримують інформацію від пунктів управління стосовно пересування цілей. Є візуальні пости спостереження і навіть акустичні системи, які за звуком допомагають визначати рух повітряних цілей. Але візуальна фіксація цілі так чи інакше потрібна для її знищення. Навіть боєць з ПЗРК, який може знищити крилату ракету, що неодноразово траплялося, йому потрібно захопити ціль. Вдень це секунди часу і дуже важко, а вночі — тим паче. Тому ніч для дронів саме те, що потрібно", — зазначив речник ЗСУ.

Взимку 2022/23 ППО України збила 750 ворожих ракет, тому запаси рф добряче вичерпано, проте, для масованих ракетних атак ворог активно використовує дрони.

Детальніше читайте в інтерв'ю "Телеграфа" з Юрієм Ігнатом: "Для ударів взимку у росіян нема достатнього числа далекобійних ракет, ставку зроблять на інше".

Раніше сайт "Телеграф" писав про застереження від ЗСУ не ігнорувати повітряні тривоги.