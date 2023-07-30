Политтехнолог Тарас Березовец рассказал "Телеграфу", как изменится тактика рф по ракетным ударам

В последние недели россияне заметно активизировали ракетный террор Украины. Причем удары наносятся уже не по Киеву, как раньше (поняли, что там мощнейшая ПВО), а по южным портам (сразу после выхода рф из зернового соглашения), а также практически по всем крупным городам Украины. Посмотрите на картину уходящей недели. Под огонь попали Сумы (24 и 29 июля), был ракетный удар по Днепру, известно о прилете в Запорожье.

Да, понятно, что целью остаются и военные объекты, о чем говорят те же атаки на Староконстантинов в Хмельницкой области. Но тенденция обстрела именно крупных городов, гражданской инфраструктуры – просматривается более чем явно.

Я уверен, что россия будет увеличивать ракетные обстрелы и атаки с применением БПЛА по мере увеличение темпов украинского наступления.

Скорее всего, если мы осуществим серьезный прорыв на юге, рф резко нарастит обстрелы вглубь Украины. С целью оттянуть часть ПВО для защиты гражданских объектов. И оголения фронта. В этом и заключается нынешняя стратегия агрессора.

Нам необходимо добиться от союзников получения большего количества систем ПВО. А главное – ракет для них.