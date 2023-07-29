Ракетный удар по Днепру: на месте прилета завершили поисковые работы, что известно на утро (фото)

Россияне атаковали Днепр двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"

Вечером 28 июля россия нанесла ракетный удар по Днепру. Повреждены верхние этажи многоэтажки. Поисково-спасательные работы завершены: пострадало 9 человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие – двухэтажные. Зацепило и 3 административных сооружения и 7 автомобилей", — написал глава ОВА.

Он добавил, что спасатели завершили работы около трех часов ночи, после чего за дело взялись коммунальщики. Лысак подчеркнул, что все службы работают слажено и стараются помочь каждому.

Как уточнили в Генштабе ВСУ, россияне ударили по Днепру двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Напомним, вечером 28 июля в Днепре прозвучали взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога. Российские военные ударили по пустому зданию СБУ и по многоэтажному жилому дому рядом с ним, в результате чего пострадали верхние этажи.

Как сообщал "Телеграф", мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что россияне в третий раз выстрелили "Искандерами" в пустое здание СБУ и в жилой дом рядом. К счастью, в нем не было жильцов, потому что это "вторая очередь" под продажу.