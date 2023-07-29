Россияне ударили ракетой по Запорожью: есть погибшие и пострадавшие

Два человека погибли из-за российского обстрела

Оккупанты днем субботы, 29 июля, обстреляли Запорожье вследствие чего погибли двое местных жителей.

Как сообщил секретарь запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале, ракета упала на открытом пространстве.

"К сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей", — сообщил он.

Кроме того, он сообщил, что ударной волной повыбивало окна в соседних многоэтажках, образовательном заведении и супермаркете. На месте происшествия уже работают соответствующие службы, а для пострадавших местных жителей уже развернули палатку.

Мониторинговые каналы сообщают, что удар был нанесен с использованием баллистического оружия.

Как сообщалось ранее, 28 июля оккупанты нанесли удар по Днепру из-за чего пострадали девять человек, среди которых двое несовершеннолетних.

Во время обстрелов пострадало пустое здание СБУ и многоэтажка, которая еще не была введена в эксплуатацию, а потому можно сказать, что город отделался "легким испугом", поскольку жертв могло бы быть гораздо больше.