Число пострадавших в Днепре выросло: фото и видео разрушений впечатляют

Несколько человек получили ранения из-за обстрелов, но обошлось без погибших

Вечером пятницы, 28 июля, Днепр подвергся ракетному удару, во время которого была частично разрушена жилая многоэтажка.

Как сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко, по итогу поквартирного обхода профильные службы обнаружили пятерых пострадавших.

"Пострадавшие – четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка. Всем оказана медицинская помощь без госпитализации", — сообщил глава МВД.

При этом глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что пострадавших шестеро и среди них также есть девушка 2006 года рождения. По его словам, одного из пострадавших отправили в больницу в состоянии средней тяжести.

upd. По состоянию на 23:20 количество пострадавших выросло до 9 человек.

После этого пресс-служба ГСЧС обнародовала фотографии с места прилета и сообщила, что в новостройке были повреждены верхние этажи. Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание в административном строении.

Дополнительные фотографии также обнародовал заместитель департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепру и пообещал, что оккупанты непременно понесут наказание за очередное преступление против мирного населения.

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 июля россияне совершили массированный обстрел Одесской области из-за чего погиб мужчина 1979 года рождения.