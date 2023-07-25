"Войдут в учебники": Маляр назвала два военных чуда при контрнаступлении ВСУ

Украинские военные наступают в условиях, когда у врага больше и оружия, и людей, в то время как наступление считается возможным когда ситуация складывается наоборот

В ходе контрнаступления ВСУ украинские защитники совершили сразу два военных, которые непременно в будущем войдут в учебники.

Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире "Сніданку з 1+1".

В частности, по ее словам, воины проводят наступление при условии, что у противника больше техники и людей. При этом нашим бойцам удается продвигаться, несмотря на этот немаловажный фактор.

"И вопрос нужно ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте — двигаемся вперед или нет. То, что мы двигаемся в условиях преимущества врага — признак высокого мастерства и мужества наших защитников", — отметила Маляр.

Она также добавила, что у украинской стороны значительно меньше потерь на фронте, в сравнении с оккупантами.

"На Бахмутском у нас гибнет в 8 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском в 5,3 раза меньше. Это при том, что обычно больше теряет наступающая сторона", — подытожила замминистра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Госдепа США Энтони Блинкен дал прогноз насчет того, сколько еще будет длиться контрнаступление ВСУ.