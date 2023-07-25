Невероятный успех: в США рассказали, сколько оккупированных территорий уже освободила Украина

Мэттью Миллер уточнил более ранние заявления по этому поводу

В ходе своего контрнаступления Украине уже удалось вернуть около 45% оккупированных россиянами территорий с учетом Крыма.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, сообщает "Укринформа".

"Если считать включительно Крымом, то Украина вернула около 45% своей территории", — ответил представитель внешнеполитического ведомства США на просьбу уточнить заявление госсекретаря Энтони Блинкена по этому поводу.

Вместе с тем, по его словам, в контексте освобождения захваченных вооруженным путем украинских территорий после 2014 года, без учета Крыма, ВСУ освободили около 61% ранее оккупированных россиянами территорий.

"Итак, Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении территорий, которые россия временно оккупировала", — констатировал Мэтью Миллер.

Как писал "Телеграф", заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что с начала своего наступления украинские войска на южном фронте освободили уже более 192 квадратных километров территории. Она рассказала, на сколько нам удалось продвинуться за минувшую неделю.