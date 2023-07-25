Невероятный успех: в США рассказали, сколько оккупированных территорий уже освободила Украина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 943
Мэттью Миллер уточнил более ранние заявления по этому поводу
В ходе своего контрнаступления Украине уже удалось вернуть около 45% оккупированных россиянами территорий с учетом Крыма.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, сообщает "Укринформа".
"Если считать включительно Крымом, то Украина вернула около 45% своей территории", — ответил представитель внешнеполитического ведомства США на просьбу уточнить заявление госсекретаря Энтони Блинкена по этому поводу.
Вместе с тем, по его словам, в контексте освобождения захваченных вооруженным путем украинских территорий после 2014 года, без учета Крыма, ВСУ освободили около 61% ранее оккупированных россиянами территорий.
"Итак, Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении территорий, которые россия временно оккупировала", — констатировал Мэтью Миллер.
Как писал "Телеграф", заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что с начала своего наступления украинские войска на южном фронте освободили уже более 192 квадратных километров территории. Она рассказала, на сколько нам удалось продвинуться за минувшую неделю.