За неделю-две не закончится: в США дали прогноз, сколько будет длиться контрнаступление ВСУ

Украина столкнулась с мощным сопротивлением

Контрнаступление ВСУ все еще находится на ранней стадии, а украинским военным предстоит еще "длительная и тяжелая борьба", чтобы вернуть свою территорию.

Как сообщил в интервью CNN глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, Украина уже смогла отвевать половину территории, которую изначально захватили россияне, однако сейчас она столкнулась с очень серьезным сопротивлением.

"Это все еще относительно ранние дни контрнаступления. Это тяжело. Это не закончится в течение следующей недели или двух. Мы все еще рассчитываем на несколько месяцев", — сказал он.

Как сообщалось ранее, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли ранее заявлял, что украинское контрнаступление еще далеко от провала, поскольку основные силы ВСУ еще не были пущены в бой. При этом он отмечал, что главной проблемой для украинских защитников являются обширные минные поля, через которые сложно пробиться.

Подобную информацию озвучил и президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что из-за позднего начала контрнаступления россияне сумели подготовиться к противостоянию и заминировать все захваченные территории.