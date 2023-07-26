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Ракетами россияне пытались попасть в Староконстантинов в Хмельницкой области, — пресс-секретарь Воздушных сил

Автор
Наталья Демедюк Наталья Демедюк
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Целью ракетного удара россиян был Староконстантинов в Хмельницкой области Новость обновлена 26 июля 2023, 21:08
Целью ракетного удара россиян был Староконстантинов в Хмельницкой области. Фото Иллюстративное фото

Россияне пытались попасть "Кинжалами" по военному аэродрому.

Во время ракетной атаки на Украину 26 июля российские ракеты "Кинжал" выпущены по Киевской, Кировоградской, Хмельницкой области.

Оккупанты пытались попасть в военный аэродром Староконстантинов на Хмельниччине. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Этот аэродром российские оккупанты регулярно обстреливают на протяжении всего полномасштабного вторжения на территорию Украины.

"Противник применяет разные типы вооружения. Основное, что мы знаем — это ракеты, которые были пущены из Каспия, сначала залетели с юго-востока, с оккупированных территорий, затем направились на Харьковщину. Затем сменили курс к Днепру, дальше — Кропивницкий, Кировоградщина и дальше двигались в направлении перекрестков Винницкой, Николаевской и Одесской областей и, собственно, в направлении Тернопольщины и Львовщины. Во Львовской области развернулись назад — то есть на 180 градусов, и, наконец, направились в Хмельницкую область в район Староконстантинова. Работа ПВО велась по разным направлениям. Есть уже информация о сбитии крылатых ракет и в Киевской области, и в Днепре", — рассказал Игнат.

Масштабная воздушная тревога в Украине длилась более 2 часов. Оккупанты запустили ракеты из 12 самолетов-ракетоносцев Ту-95.

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