Ракетами россияне пытались попасть в Староконстантинов в Хмельницкой области, — пресс-секретарь Воздушных сил

Россияне пытались попасть "Кинжалами" по военному аэродрому.

Во время ракетной атаки на Украину 26 июля российские ракеты "Кинжал" выпущены по Киевской, Кировоградской, Хмельницкой области.

Оккупанты пытались попасть в военный аэродром Староконстантинов на Хмельниччине. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Этот аэродром российские оккупанты регулярно обстреливают на протяжении всего полномасштабного вторжения на территорию Украины.

"Противник применяет разные типы вооружения. Основное, что мы знаем — это ракеты, которые были пущены из Каспия, сначала залетели с юго-востока, с оккупированных территорий, затем направились на Харьковщину. Затем сменили курс к Днепру, дальше — Кропивницкий, Кировоградщина и дальше двигались в направлении перекрестков Винницкой, Николаевской и Одесской областей и, собственно, в направлении Тернопольщины и Львовщины. Во Львовской области развернулись назад — то есть на 180 градусов, и, наконец, направились в Хмельницкую область в район Староконстантинова. Работа ПВО велась по разным направлениям. Есть уже информация о сбитии крылатых ракет и в Киевской области, и в Днепре", — рассказал Игнат.

Масштабная воздушная тревога в Украине длилась более 2 часов. Оккупанты запустили ракеты из 12 самолетов-ракетоносцев Ту-95.