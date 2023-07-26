россия снова запустила ракеты по Украине: все подробности (обновляется)

Ракетная опасность

Практически по всей Украине второй раз за день объявлена масштабная воздушная тревога. Она связаны с ракетной опасностью. Власти призывают людей следовать в укрытия.

18:23 По данным популярного Telegram-паблика "Николаевский Ванек", "ракеты летят одна за одной, табуном так сказать".

"угроза по ракетам: Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Полтавская, Кировоградская области".

18:16 Первые крылатые ракеты уже в воздушном пространстве Украины.

18:14 Возможное направление ракет – Кременчуг, Кропивницкий — ВС ВСУ.

18:11 "Очень внимательно относимся к тревогам! Снимать работу ПВО и отправлять видео сомнительным каналам, и в "боты" – запрещено!", — Андрей Ермак.

18:10

18:00 "Скоростные ракеты с севера – в укрытие!", — ВСУ.

17:55 Власти Киева просят граждан не пренебрегать сообщениями о воздушной тревоге.

"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!"

Напомним, что вечером 26 июля в Вооруженных силах Украины предупредили о запуске крылатых ракет с акватории Каспийского моря