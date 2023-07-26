россия снова запустила ракеты по Украине: все подробности (обновляется)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1386
Ракетная опасность
Практически по всей Украине второй раз за день объявлена масштабная воздушная тревога. Она связаны с ракетной опасностью. Власти призывают людей следовать в укрытия.
18:23 По данным популярного Telegram-паблика "Николаевский Ванек", "ракеты летят одна за одной, табуном так сказать".
"угроза по ракетам: Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Полтавская, Кировоградская области".
18:16 Первые крылатые ракеты уже в воздушном пространстве Украины.
18:14 Возможное направление ракет – Кременчуг, Кропивницкий — ВС ВСУ.
18:11 "Очень внимательно относимся к тревогам! Снимать работу ПВО и отправлять видео сомнительным каналам, и в "боты" – запрещено!", — Андрей Ермак.
18:10
18:00 "Скоростные ракеты с севера – в укрытие!", — ВСУ.
17:55 Власти Киева просят граждан не пренебрегать сообщениями о воздушной тревоге.
"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!"
Напомним, что вечером 26 июля в Вооруженных силах Украины предупредили о запуске крылатых ракет с акватории Каспийского моря