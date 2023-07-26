Воздушная тревога в большинстве областей Украины, запущены ракеты: все подробности (обновляется)

россия могла запустить ракеты по Украине

Около 13:30 в Киеве и ряде областей Украины была объявлена масштабная тревога, позже она распространилась почти на всю страну. Предварительно, враг совершил пуски крылатых ракет. Также в Воздушных силах сообщили о вылете 12 единиц Ту-95мс, они доберутся до пусковых рубежей около 17:00.

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13:55 В Воздушных силах сообщили об угрозе и для западных регионов. Тревога распространилась и на них.

13:50 В КГВА также сообщают о пусках ракет. "Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет с восточного направления. Находитесь в укрытиях!" – сказал Сергей Попко, начальник К?ВА.

13:45 В Воздушных силах сообщили, что 12 вражеских Ту-95мс вылетели из аэродрома "Оленья", Мурманской области рф. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00.

13:35 Также об опасности предупредили и в Офисе президента Украины.

13:30 В Воздушных силах Украины заявили, что в центральных и северных областях есть ракетная угроза. Там была объявлена воздушная тревога.