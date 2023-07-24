Ответ уже готовится: Зеленский собрал Ставку из-за российских обстрелов

Украина ответит на российские обстрелы

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, основное внимание на которой уделили вопросам фронта и российских обстрелов мирных городов.

Как рассказал глава государства в своем традиционном видеообращении, там выступили с докладами главнокомандующий ВСУ, руководители направлений и глава ГУР.

"Максимум внимания и тем направлениям, где мы двигаемся вперед, и тем, где украинские силы – в обороне. Во всех направлениях первая задача – это максимальное уничтожение оккупантов, их техники, запасов, складов, штабов. россия должна ежедневно терять – это справедливо", — сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что на Ставке также были рассмотрены вопросы российского ракетного и дронового террора, а также защиту от него городов и людей. По его словам, мощный ответ на это уже готовится.

Как сообщалось ранее, россияне уже несколько дней подряд обстреливают Одессу и область. Так в ночь на 23 июля российские оккупанты нанесли удар по Спасо-Преображенском соборе УПЦ. В целом после атаки были повреждены 25 памятников архитектуры.

24 июля оккупанты вновь нанесли удары по Одесской области и едва не уничтожили шесть румынских речных суден на Дунае.