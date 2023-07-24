Відповідь уже готується: Зеленський зібрав Ставку через російські обстріли

Україна відповість на російські обстріли

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, основну увагу на якій приділили питанням фронту та російських обстрілів мирних міст.

Як розповів глава держави у своєму традиційному відеозверненні, там виступили з доповідями головнокомандувач ЗСУ, керівники напрямків та голова ГУР.

"Максимум уваги і тих напрямків, де ми рухаємося вперед, і тим, де українські сили – в обороні. У всіх напрямках перше завдання – це максимальне знищення окупантів, їхньої техніки, запасів, складів, штабів. росія має щодня втрачати – це справедливо", — сказав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що на Ставці також було розглянуто питання російського ракетного та дронового терору, а також захист від нього міст та людей. За його словами, потужна відповідь на це вже готується.

Як повідомлялося раніше, росіяни вже кілька днів поспіль обстрілюють Одесу та область. Так у ніч на 23 липня російські окупанти завдали удару Спасо-Преображенському собору УПЦ. Загалом після атаки було пошкоджено 25 пам’яток архітектури.

24 липня окупанти знову завдали ударів по Одеській області і ледь не знищили шість румунських річкових суден на Дунаї.